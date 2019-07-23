Тото Вольфф поддерживает предложение вернуть дозаправки в "Формулу-1"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф прокомментировал предложение президента FIA Жана Тодта вернуть дозаправки в "Формулу-1".

- Мы должны рассматривать каждое правило и оценивать, подходит оно "Формуле-1" или нет, – цитирует Вольффа Autosport. – Дозаправки, безусловно, добавят зрелищности, появится ещё один фактор неожиданности. При этом машины будут легче на старте, за счёт чего пилоты смогут сильнее атаковать. С другой стороны, из-за дозаправок стратегии могут стать менее разнообразными. Возвращение к ним может также привести к росту финансовых расходов, пусть и небольшому. Но нужно тщательно всё изучить и принять решение.

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