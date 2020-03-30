Тото Вольфф опроверг информацию о том, что уйдет из «Мерседеса» в «Астон Мартин»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф опроверг информацию о том, что он может покинуть немецкую команду и возглавить «Астон Мартин». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что владелец «Астон Мартина» и «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл, предложил Вольффу возглавить работу «Астон Мартина» после создания заводской команды в «Формуле-1».

— Это неверная информация, я не собираюсь становиться главой «Астон Мартин», — цитирует Motorsport.com Вольффа.

Вольфф работает в «Мерседесе» с 2013 года, с 2014 года «серебряные стрелы» неизменно выигрывают Кубок конструкторов, а пилоты команды становятся чемпионами мира (5 раз — Льюис Хэмилтон и 1 раз — Нико Росберг).