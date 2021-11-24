Тото Вольфф оценил шансы Льюиса Хэмилтона на победу в чемпионате

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф поделился мнением о борьбе за титул чемпиона «Формулы-1» в сезоне-2021.

«Болид показывает скорость, в Катаре мы были действительно быстрыми. Это очень хорошая новость, и нужно продолжать в том же духе. Настрой есть, мы будем сражаться до конца.

Несколько этапов назад вряд ли кто-то ожидал, что мы продержимся в борьбе так долго. Это сражение на самой вершине, и мы стараемся наслаждаться каждой минутой», — приводит слова Вольффа Osterreich.

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен лидирует в зачете пилотов, опережая гонщика из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на восемь очков.