Тото Вольфф оценил шансы Льюиса Хэмилтона на победу в чемпионате
11:33
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф поделился мнением о борьбе за титул чемпиона «Формулы-1» в сезоне-2021.
«Болид показывает скорость, в Катаре мы были действительно быстрыми. Это очень хорошая новость, и нужно продолжать в том же духе. Настрой есть, мы будем сражаться до конца.
Несколько этапов назад вряд ли кто-то ожидал, что мы продержимся в борьбе так долго. Это сражение на самой вершине, и мы стараемся наслаждаться каждой минутой», — приводит слова Вольффа Osterreich.
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен лидирует в зачете пилотов, опережая гонщика из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на восемь очков.
Дополнительная информация:
https://www.oe24.at/sport/motorsport/formel1/toto-wolff-lacht-ueber-horner-attacke/500130038
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