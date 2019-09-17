Тото Вольфф: «Нам удалось ограничить ущерб в гонках в Спа и Монце»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о настрое команды перед «Гран-при Сингапура». В последних двух гонках победу одержала «Феррари».

— Мы знали, что первые гонки после летнего перерыва будут для нас тяжелыми, — цитирует F1i Вольффа. — Нам удалось привести дважды обе машины на подиум, что позволило неплохо ограничить возможный ущерб. Мы ждали худшего. Но нельзя сказать, что мы довольны гонками в Монце и Спа. Нам нужно больше побед.