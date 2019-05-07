Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отрицает, что участвует в обманных играх, перехваливая "Феррари". Представители "Мерседеса" регулярно лестно высказываются о "Феррари", которая ему проигрывает по ходу сезона.

– Что я могу на это сказать? Мы же все видим, как "Феррари" сильна в пятницу и субботу, – цитирует F1Today Вольффа. – И я думаю до сих пор, что Леклер был самым быстрым гонщиком на трассе в Баку. Но не все сработало. Можно сказать нам: "Перестаньте такое говорить, потому что у вас четыре победных дубля подряд". Но мы на самом деле так думаем. Мы на самом деле считаем, что нам есть, что улучшать, над чем работать. Даже в гонке в Баку периодически Гасли и Ферстаппен были быстрее нас. Очень быстр был и Леклер. Мы лишь не совершали ошибок, правильно применяли стратегию, а наши гонщики выкладывались по максимуму, поэтому мы и выиграли четыре гонки.