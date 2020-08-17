Тото Вольфф: «Хэмилтон находится в собственной лиге»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф прокомментировал победу Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Испании».

«Я должен сказать: сейчас Льюис находится в собственной лиге, — цитирует Вольффа Autosport. — Он полностью контролировал гонку. К тому же мы решили поставить старый двигатель, чтобы сохранить километраж для более сложных «Гран-при». Перейти на шины Medium, а не Soft в конце было целиком его решением, и это меня очень впечатлило.

Из-за этого мы упустили гонку Валттери Боттаса. До финиша оставалось не так много кругов, и переход на Soft был логичным решением. Мы думали, что он сможет обогнать Ферстаппена на свежих мягких шинах, но этот состав совсем не работал. Меня больше всего радует то, что после тяжелого уик-энда на Сильверстоуне по жаркому асфальту мы смогли отыграться, сделать правильные выводы и победить в точно таких же условиях».

Одержав 88-ю победу в карьере, британец в 156-й раз поднялся на подиум, побив очередной из рекордов Михаэля Шумахера.