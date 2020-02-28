Тото Вольфф: «Хэмилтон хочет получить 232 миллиона долларов в «Мерседесе» за 3 года? Это выдумки»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф опроверг слухи о запросах пилота Льюиса Хэмилтона относительно условий нового контракта с командой. Ранее The Sun сообщал, что 35-летний гонщик хочет получить 232 миллиона долларов за 3 года.

— На днях я сказал Льюису, что читал в СМИ слухи о наших переговорах, в том числе и о повышении его гонорара, — цитирует Sky Sports Вольффа. — Правда, дело в том, что мы еще не начинали переговоры! Это все выдумки. Когда придет время, мы все обсудим. Нужно просто найти несколько свободных часов в нашем графике.

Действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» заканчивается в конце 2020 года.