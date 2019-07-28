Тото Вольфф: "Это был плохой день"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф прокомментировал итоги "Гран-при Германии". Валттери Боттас разбил машину на последних кругах, борясь с Лэнсом Строллом за третье место, а Льюис Хэмилтон после ошибки и штрафа оказался на финише 11-м.

– У нас было неплохое начало гонки, но случились инциденты, погода осложнила все, мы невовремя зазывали пилотов и все пошло не так, – цитирует ВВС Вольффа. – Обидно разбить машину прямо у въезда в пит-лейн, как это случилось у Хэмилтона. А потом мы ошибались с зазыванием в боксы.

Вылет Боттаса? Не знаю. Многие совершали ошибки в этой гонке. В целом день выдался плохим. Нельзя шутить с такими вещами. Нужно сосредоточиться на своей работе.