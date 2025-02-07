Тото Вольф рассказал об уходе Хэмилтона из «Мерседес»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф рассказал об уходе британского пилота Льюиса Хэмилтона из команды.

«Это решение было правильным для обеих сторон. Если посмотреть на фото с первого визита Хэмилтона в Маранелло на фоне дома Энцо Феррари, то можно увидеть нечто культовое. У Льюиса есть свой стиль. Мы же решили пойти другим путем. Наша цель — создать команду с молодым пилотом в дополнение к Джорджу Расселлу, о котором почему-то мало говорят. У нас есть более опытный пилот, который уже побеждал в Гран-при, и есть молодой гонщик. Так что да, это начало чего-то нового для обеих сторон», — сказал Тото Вольф Crash.

В конце сезона-2024 Хэмилтон перешел в «Феррари», покинув команду «Мерседес». По итогам прошедшего сезона «Формулы-1» Хэмилтон занял седьмое место в общем зачете пилотов, набрав 223 балла.