Тото Вольф поделился мнением о том, как может пройти сезон-2025 «Ф-1»

Тото Вольф, стоящий во главе немецкой гоночной команды «Мерседес», поделился своими соображениями относительно того, как может пройти сезон «Формулы-1» в 2025 году.

«В этом году ситуация может повториться: три-пять команд будут бороться за лидерство и сражаться друг с другом. Это хорошая новость для спорта. Но при этом надо будет правильно распределить ресурсы, учитывая необходимость подготовки к 2026 году. Интересно посмотреть на то, как будут расставлены приоритеты», — приводит слова Вольфа портал GPblog.

По итогам минувшего сезона победителем чемпионата мира «Формулы-1» в личном зачете стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял Ландо Норрис. Кубок конструкторов впервые с 1998 года завоевал «Макларен». Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).