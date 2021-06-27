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Тото Вольф — о контракте Хэмилтона: «Больше не будем заключать однолетние соглашения»

15:57
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о контракте пилота Льюиса Хэмилтона с командой.

«Мы больше не будем заключать однолетние контракты или контракты, которые мы подписываем только за месяц до начала сезона. Мы состоим в хороших отношениях, прийти ко всему можно неспеша, но на этот раз начали переговоры раньше.

Может ли многолетний контракт Хэмилтона стать последним? Нет, сейчас еще рано об этом говорить. Мы думаем о гонках. Не об одном годе, не о нескольких — что-то между этим. Сейчас переговоры находятся не на начальном этапе», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В качестве пилота команды 36-летний британец шесть раз выигрывал титул чемпиона «Формулы-1». Его нынешний контракт действует до конца сезона-2021.

Дополнительная информация:

https://grandpx.news/wolff-rules-out-another-one-year-deal-for-hamilton/

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