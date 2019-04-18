Тото Вольф: "Мерседес" не собирается вести переговоры с Ферстаппеном"

Руководитель "Мерседес" Тото Вольф прокомментировал заявление спортивного консультанта "Ред Булла" Хельмута Марко о постоянных звонках Максу Ферстаппену. Ранее голландский гонщик и его отец Йос Ферстаппен уже опровергли эту информацию.

- Я долго смеялся, услышав это, потому что у меня нет номера Макса. Мы ни разу не разговаривали по телефону, – цитирует Вольфа Autosport-Total. – Как уже сказал Макс, я общаюсь с его отцом, мы хорошие друзья. Но у "Мерседеса" есть свои гонщики, поэтому мы не собираемся вести переговоры с Йосом и Максом. Не знаю, откуда пошли эти разговоры.

Макс Ферстаппен занимает третье место в чемпионате, имея в активе 39 очков.

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