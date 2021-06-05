Тото Вольф: «Хорнер — пустозвон, который любит поработать на камеру»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф жестко высказался в адрес главы «Ред Булла» Кристиана Хорнера.
Ранее Хорнер заявил, что Вольфу следует держать рот на замке, учитывая ситуацию вокруг передних крыльев «Мерседеса». До этого появилась информация о возможном протесте действующих победителей Кубка конструктора на «гибкое» крыло на болиде австрийской команды.
«Хорнер — пустозвон, который любит поработать на камеру. Конечно, легко язвить, когда ты возглавляешь чемпионат. Но, думаю, ему стоит быть поскромнее. Тема с протестами остается открытой.
Последний протест относительно гибких крыльев был в 2014 году, и он подавался на машины «Ред Булла» так что опыт таких ситуаций уже есть. В любом случае, этот вопрос нужно уладить».
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/70204-toto-volf-horner-pustozvon-kotoryy-lyubit-porabotat-na-kameru
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