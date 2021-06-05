Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф жестко высказался в адрес главы «Ред Булла» Кристиана Хорнера.

Ранее Хорнер заявил, что Вольфу следует держать рот на замке, учитывая ситуацию вокруг передних крыльев «Мерседеса». До этого появилась информация о возможном протесте действующих победителей Кубка конструктора на «гибкое» крыло на болиде австрийской команды.

«Хорнер — пустозвон, который любит поработать на камеру. Конечно, легко язвить, когда ты возглавляешь чемпионат. Но, думаю, ему стоит быть поскромнее. Тема с протестами остается открытой.

Последний протест относительно гибких крыльев был в 2014 году, и он подавался на машины «Ред Булла» так что опыт таких ситуаций уже есть. В любом случае, этот вопрос нужно уладить».