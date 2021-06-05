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Тото Вольф: «Хорнер — пустозвон, который любит поработать на камеру»

5 июня 2021, 23:23
Тото Вольф. Фото "Мерседес".
Тото Вольф. Фото &quot;Мерседес&quot;.
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф жестко высказался в адрес главы «Ред Булла» Кристиана Хорнера.

Ранее Хорнер заявил, что Вольфу следует держать рот на замке, учитывая ситуацию вокруг передних крыльев «Мерседеса». До этого появилась информация о возможном протесте действующих победителей Кубка конструктора на «гибкое» крыло на болиде австрийской команды.

«Хорнер — пустозвон, который любит поработать на камеру. Конечно, легко язвить, когда ты возглавляешь чемпионат. Но, думаю, ему стоит быть поскромнее. Тема с протестами остается открытой.

Последний протест относительно гибких крыльев был в 2014 году, и он подавался на машины «Ред Булла» так что опыт таких ситуаций уже есть. В любом случае, этот вопрос нужно уладить».

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/70204-toto-volf-horner-pustozvon-kotoryy-lyubit-porabotat-na-kameru

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