Экс-босс Ферстаппена: «Он выиграл бы даже на тракторе»

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Мог бы Макс побеждать на другой технике? Он смог бы выиграть даже на тракторе. В прошлом году Ферстаппен тестировал машину Ferrari GT и сразу оказался на две секунды быстрее остальных. У Макса есть чувство скорости, он умеет контролировать автомобиль и обладает чувством машины, независимо от ее типа. Именно поэтому он так быстро осваивает любую машину «Формулы-1». Конечно, потом он адаптирует автомобиль под свой стиль вождения», — цитирует Тоста F1-Insider.

В текущем сезоне после пяти этапов Ферстаппен занимает третье место в чемпионате с 87 очками.