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Тост считает, что пилоты должны зарабатывать не более 10 миллионов долларов в год

19 февраля 2021, 23:58
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Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост считает, что гонщики «Формулы-1» не должны зарабатывать более 10 миллионов долларов в год.

«Мы ограничили расходы на шасси, двигатели, команду, — цитирует Тоста Autosport. - Так почему гонщики по-прежнему должны получать неограниченное количество денег?

Да, гонщики должны зарабатывать. Но не может быть и речи о зарплате выше 10 миллионов. Либо пусть выбирают: команда вкладывает деньги в развитии твоей машины или в твою зарплату. Настоящий гонщик выберет вложение денег в машину».

Ожидается, что с 2023 года максимальный бюджет команды на двух гонщиков составит 30 миллионов.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/67993-franc-tost-pochemu-gonshchiki-f1-dolzhny-zarabatyvat-desyatki-millionov

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