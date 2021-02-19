Тост считает, что пилоты должны зарабатывать не более 10 миллионов долларов в год

Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост считает, что гонщики «Формулы-1» не должны зарабатывать более 10 миллионов долларов в год.

«Мы ограничили расходы на шасси, двигатели, команду, — цитирует Тоста Autosport. - Так почему гонщики по-прежнему должны получать неограниченное количество денег?

Да, гонщики должны зарабатывать. Но не может быть и речи о зарплате выше 10 миллионов. Либо пусть выбирают: команда вкладывает деньги в развитии твоей машины или в твою зарплату. Настоящий гонщик выберет вложение денег в машину».

Ожидается, что с 2023 года максимальный бюджет команды на двух гонщиков составит 30 миллионов.