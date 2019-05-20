Тост считает, что Квят может вернуться в топ-команду

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост поделился мнением о российском автогонщике Данииле Квяте​.

– У Квята есть скорость для возвращения в топ-команду. Если он будет избегать ошибок и машина будет ему подходить, то у него все получится, – цитирует Тоста aurosport.com.ru со ссылкой на Motorsport-Total.

Как гонщик Квят очень чувствителен к изменению направлению ветра, как и наша машина. Надеюсь, что аэродинамические обновления помогут решить эту проблему и Даниил сможет бороться за более высокие места. Проблема сейчас не в гонщике, а в машине. Квят повзрослел, он на верном пути, и я уверен, что следующая часть сезона пройдет для него успешно.

В личном зачете "Формулы-1" 25-летний Квят занимает 16-е место, имея в своем активе 2 очка. В двух из пяти гонок пилот не смог финишировать.