Тост рассказал, как успокоил Квята после аварии Грожана

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о реакции российского пилота команды, Даниила Квята, на аварию Ромена Грожана во время «Гран-при Бахрейна».

«Я отправился к Даниилу сразу после случившегося, он был в шоке. Мы сконцентрировались на втором старте, я объяснил ему, что его вины в аварии нет, а Грожан не получил серьезных травм. После этого Даниил сфокусировался на гонке», — приводит Racefans слова Тоста.

Также, Тост рассказал о переговорах с Квятом в момент аварии Грожана.

«Даниил тут же спросил по радио о том, что случилось и интересовался состоянием Грожана, но мы не могли дать ему ответ, потому что сами ничего не знали. Инцидент ведь долго не показывали по телевидению. Потом, конечно же, мы увидели, как Грожан выпрыгнул из своего болида», — добавил Тост.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм. На второй гонке в Бахрейне — «Гран-при Сахира» — вместо Грожана выступит Пьетро Фиттипальди.