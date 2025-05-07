Тост не исключил, что Ферстаппен возьмет год перерыва в «Ф-1»

Бывший руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост в «Формуле-1» допускает возможность того, что Макс Ферстаппен, четырехкратный и действующий чемпион мира, может взять перерыв на год после сезона-2025.

«Необходимо, чтобы пакет обновлений был действительно качественным. Это важно как для «Феррари», так и для «Мерседес». В противном случае сезон можно считать завершныенм, а «Макларен» продолжит лидировать до его окончания. Даже такой талантливый гонщик, как Макс Ферстаппен, не сможет изменить ситуацию.

Теоретически я могу представить, что Макс в итоге возьмет перерыв на год, чтобы посмотреть, какая команда лучше справится с новыми правилами и двигателями, а затем вернется. Ясно одно: все хотят, чтобы Макс был в команде, если это возможно. Во-первых, потому что он делает каждую команду значительно лучше, а во-вторых, чтобы он не достался другой команде», — приводит слова Тоста RacingNews365.

В текущем сезоне Ферстаппен занимает 3-е место, набрав 99 очков.