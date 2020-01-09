Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Торо Россо» ставит цель попасть в топ-5 Кубка конструкторов

15:57
Теги:

Руководитель команды «Торо Россо» Франц Тост рассказал о задачах команды на 2020 год. Коллектив нацелен на борьбу с «Рено» и место в пятерке сильнейших Кубка конструкторов.

— Наша цель в 2020 году — составить конкуренцию «Рено» и попасть в первую пятерку по итогам чемпионата. У нас никогда прежде не было такого опытного состава пилотов, — цитирует Тоста Autosport. — Конечно, многое будет зависеть от того, кто построит более конкурентоспособную машину и лучше остальных будет ее дорабатывать по ходу сезона. Надеюсь, что это будем мы.

В прошлом сезоне «Торо Россо» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 85 очков. В 2020 году за команду будут выступать Пьер Гасли и Даниил Квят.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/60591-franc-tost-ozvuchil-cel-alpha-tauri-na-sezon-2020

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир