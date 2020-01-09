«Торо Россо» ставит цель попасть в топ-5 Кубка конструкторов

Руководитель команды «Торо Россо» Франц Тост рассказал о задачах команды на 2020 год. Коллектив нацелен на борьбу с «Рено» и место в пятерке сильнейших Кубка конструкторов.

— Наша цель в 2020 году — составить конкуренцию «Рено» и попасть в первую пятерку по итогам чемпионата. У нас никогда прежде не было такого опытного состава пилотов, — цитирует Тоста Autosport. — Конечно, многое будет зависеть от того, кто построит более конкурентоспособную машину и лучше остальных будет ее дорабатывать по ходу сезона. Надеюсь, что это будем мы.

В прошлом сезоне «Торо Россо» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 85 очков. В 2020 году за команду будут выступать Пьер Гасли и Даниил Квят.