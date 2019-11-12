«Торо Россо» подтвердила, что Квят останется в команде на 2020 год

«Торо Россо» на своем официальном сайте сообщила, что Даниил Квят останется пилотом команды в следующем году. Сам россиянин остался доволен продолжением сотрудничества.

— Приятно, что меня подтвердили на 2020 год, — сказал Квят. — Я очень рад, потому что здесь чувствую себя комфортно. Хорошо знаю команду, а она знает меня, поэтому нам легко работать вместе. Мы добились больших успехов, например, подиума на «Гран-при Германии». Надеюсь, что следующий сезон будет сильным. Благодарен за возможность оставаться в «Формуле-1». Сделаю все возможное, чтобы показать лучшие результаты в следующем году. С нетерпением жду захватывающих гонок.

Также на следующий год в «Торо Россо» останется Пьер Гасли, который ранее по ходу нынешнего сезона был переведен в итальянскую команду из «Ред Булла», а его место там занял Александр Албон, начинавший сезон в качестве напарника Квята.