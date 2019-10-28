Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Торо Россо»: «Манвер Квята был несколько амбициозным»

03:35
Теги:

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Гийом Дезоте подвел итоги «Гран-при Мексики» для Даниила Квята. Он занял девятое место, но впоследствии получил 10-секундный штраф, из-за которого откатился на 11-ю позицию.

— Необходимость стартовать на «софте» сказалась на нашей гонке, так как нам пришлось останавливаться раньше, чем другим пилотам, — цитирует инженера официальный сайт команды. — Даниил провел сильную гонку и показывал хороший темп на «харде». Из-за потерянного времени при пропуске лидеров он смог догнать Хюлькенберга только в конце гонки. Маневр в последнем повороте был несколько амбициозным, и, к сожалению, Даниил получил штраф.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом. Квят — 11-й

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир