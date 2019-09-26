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«Торо Россо» довольна выступлением Квята в нынешнем сезоне

09:15

«Торо Россо» довольна выступлением российского пилота Даниила Квята в нынешнем сезоне.

Квят в личном зачете чемпионата занимает 10-е место, имея в активе 33 очка. На Гран-при Германии 25-летний россиянин в третий раз в карьере финишировал на подиуме, заняв третье место.

— Команда в этом году довольна выступлением Даниила, — цитирует ТАСС руководителя команды Франца Тоста. — Он финишировал на подиуме в гонке Гран-при Германии, я уверен, что он способен повторить этот успех. Квят очень силен, он возмужал и стал опытнее.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6930902

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