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Том Круз поздравил Хэмилтона с победой на «Гран-при Великобритании»

19:34
Том Круз и Льюис Хэмилтон. Фото Twitter
Том Круз и Льюис Хэмилтон. Фото Twitter
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Американский актер Том Круз стал гостем «Гран-при Великобритании». Он поздравил победителя гонки Льюиса Хэмилтона.

После завершения Круз и Хэмилтон пообщались. Их беседа завершилась объятиями.

Британский пилот одержал победу несмотря на десятисекундный штраф, которым его наказали за столкновение с Максом Ферстаппеном.

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Евгений Петров все материалы автора

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