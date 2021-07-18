Том Круз поздравил Хэмилтона с победой на «Гран-при Великобритании»

Американский актер Том Круз стал гостем «Гран-при Великобритании». Он поздравил победителя гонки Льюиса Хэмилтона.

После завершения Круз и Хэмилтон пообщались. Их беседа завершилась объятиями.

sir lewis & tom cruise pic.twitter.com/dhyhRWHlsB — rome ? (@rovdri) July 18, 2021

Британский пилот одержал победу несмотря на десятисекундный штраф, которым его наказали за столкновение с Максом Ферстаппеном.