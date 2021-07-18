Том Круз поздравил Хэмилтона с победой на «Гран-при Великобритании»
19:34
Американский актер Том Круз стал гостем «Гран-при Великобритании». Он поздравил победителя гонки Льюиса Хэмилтона.
После завершения Круз и Хэмилтон пообщались. Их беседа завершилась объятиями.
Британский пилот одержал победу несмотря на десятисекундный штраф, которым его наказали за столкновение с Максом Ферстаппеном.
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