The Race назвал Мазепина худшим гонщиком в первой части сезона «Формулы-1»
20:25
Издание The Race составило рейтинг лучших пилотов «Формулы-1» по итогам первой половины сезона.
Этот рейтинг возглавил пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (8,7 балла из 10). Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял последнее место, набрав три балла.
Рейтинг пилотов в первой половине сезона «Формулы-1»:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8,7 балла.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 8,3.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,5.
4. Джордж Расселл («Уильямс») — 7,2.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 7,1.
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 7,1.
20. Никита Мазепин («Хаас») — 3,0.
Дополнительная информация:
Читайте также
Винер-Усманова отреагировала на заявление федерации гимнастики о непредвзятости результатов на Олимпиаде-2020
4
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю