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The Race назвал Мазепина худшим гонщиком в первой части сезона «Формулы-1»

20:25
Никита Мазепин. Фото Getty Images
Никита Мазепин. Фото Getty Images
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Издание The Race составило рейтинг лучших пилотов «Формулы-1» по итогам первой половины сезона.

Этот рейтинг возглавил пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (8,7 балла из 10). Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял последнее место, набрав три балла.

Рейтинг пилотов в первой половине сезона «Формулы-1»:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8,7 балла.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 8,3.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,5.

4. Джордж Расселл («Уильямс») — 7,2.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 7,1.

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 7,1.

20. Никита Мазепин («Хаас») — 3,0.

Дополнительная информация:

https://the-race.com/

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Александр Кравченко все материалы автора

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