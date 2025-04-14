Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

14 апреля, 12:55

The Race: Дуэн останется в «Альпин» как минимум до середины сезона

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Место пилота Джека Дуэна в команде «Альпин» в ближайшее время вне опасности — его положение гарантировано до лета, сообщает The Race.

Ранее в медиа неоднократно появлялась информация о возможной замене австралийца на резервного гонщика Франко Колапинто.

Несмотря на то что, согласно контракту, «Альпин» имеет право отстранить Дуэна уже перед «Гран-при Майами», в паддоке считают, что этого не произойдет. По сведениям источника, у гонщика будет время до середины чемпионата, чтобы доказать свою состоятельность и сохранить место до конца сезона.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

Формула-1
Альпин
Читайте также
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Цунода: «Первые очки — это хорошо, но потенциал был выше»

Ферстаппен может уйти из «Ред Булл» в случае вылета из топ-3

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости