30 июня, 13:37

The Race: Боттас стал главным претендентом на переход в «Альпин»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Финский гонщик и резервист «Мерседеса» Валттери Боттас — главный кандидат на переход в «Альпин», если команда решит заменить Франко Колапинто, сообщает The Race.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе, который сейчас фактически руководит командой, обратился к «Мерседес» с предложением обсудить переход Боттаса. Переговоры пока на ранней стадии, но «Мерседес» может без проблем отпустить финна.

С будущего года «Альпин» станет клиентской командой «Мерседеса».

Формула-1
Валттери Боттас
