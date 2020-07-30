Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Тест на коронавирус Серхио Переса показал сомнительный результат

18:01
Серхио Перес. Фото AFP
Серхио Перес. Фото AFP
Теги:

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес пропустил пресс-конференцию перед «Гран-при Великобритании» из-за сомнительного результата теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Twitter команды.

На данный момент мексиканский гонщик находится на самоизоляции и пройдет тест повторно.

Если повторный тест даст положительный результат и он не сможет принять участие в «Гран-при», то его заменит соотечественник Эстебан Гутьеррес или бельгиец Стоффель Вандорн.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир