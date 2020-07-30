Тест на коронавирус Серхио Переса показал сомнительный результат
18:01
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес пропустил пресс-конференцию перед «Гран-при Великобритании» из-за сомнительного результата теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Twitter команды.
На данный момент мексиканский гонщик находится на самоизоляции и пройдет тест повторно.
Если повторный тест даст положительный результат и он не сможет принять участие в «Гран-при», то его заменит соотечественник Эстебан Гутьеррес или бельгиец Стоффель Вандорн.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...