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Темнокожий гонщик назвал Джеки Стюарта главным расистом в «Формуле-1»

19:36
Уильям Теодор Риббс. Фото NASCAR
Уильям Теодор Риббс. Фото NASCAR
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Темнокожий гонщик Уильям Теодор Риббс, который ранее выступал в IndyCar, раскритиковал трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Джеки Стюарта за высказывание об отсутствии расизма в Больших Призах.

«Сэр Полевая мышь, более известный как Джеки Стюарт, — самый большой расист и враждебно настроенный гонщик из всех, которых я знаю. Причина, по которой человек не видит проблему расизма, заключается в том, что он сам — проблема расизма», — написал Риббс в Twitter.

Перед стартом «Гран-при Штирии», второго в сезона этапа, пилоты команд «Формулы-1» снова устроили акцию, направленную на борьбу с расовым неравенством. Ее инициатор — чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гонщики вышли на стартовую решетку в майках с лозунгами, которые призывают бороться с расизмом. Часть пилотов преклонила колено. Некоторые при этом снова остались стоять. В том числе и россиянин Даниил Квят. Вместе с ним не встали на колено Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен.

Джеки Стюарт считает, что в «Формуле-1» нет расизма

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