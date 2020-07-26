Темнокожий гонщик назвал Джеки Стюарта главным расистом в «Формуле-1»

Темнокожий гонщик Уильям Теодор Риббс, который ранее выступал в IndyCar, раскритиковал трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Джеки Стюарта за высказывание об отсутствии расизма в Больших Призах.

«Сэр Полевая мышь, более известный как Джеки Стюарт, — самый большой расист и враждебно настроенный гонщик из всех, которых я знаю. Причина, по которой человек не видит проблему расизма, заключается в том, что он сам — проблема расизма», — написал Риббс в Twitter.

Перед стартом «Гран-при Штирии», второго в сезона этапа, пилоты команд «Формулы-1» снова устроили акцию, направленную на борьбу с расовым неравенством. Ее инициатор — чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гонщики вышли на стартовую решетку в майках с лозунгами, которые призывают бороться с расизмом. Часть пилотов преклонила колено. Некоторые при этом снова остались стоять. В том числе и россиянин Даниил Квят. Вместе с ним не встали на колено Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен.

Sir Stud Field Mouse aka Jack Stewart was by far the most #racist and hostile driver I ever delt with in my career. The reason you don't see a diversity issue, is because you are the diversity issue. https://t.co/FFNPmTgYn1 #F1 #FormulaOne #LH44 #MercedesAMGF1@amandadcnn @HillF1 — Willy T. Ribbs (@WillyRibbs) July 16, 2020

Джеки Стюарт считает, что в «Формуле-1» нет расизма