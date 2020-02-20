Технический директор «Мерседеса»: «Уверен, наш болид полностью соответствует регламенту»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о новой системе на болиде команды, которая вызвала вопрос о соблюдении «серебряными стрелами» регламента.

— Это новая система, мы назвали её DAS, — цитирует Autosport.com Эллисона. — Она даёт дополнительные возможности, создает новую плоскость в рулевом управлении. Система принесет нашим гонщикам пользу в предстоящем сезоне. О принципе её действия и характеристиках я рассказать не могу. Что касается легальности системы: для FIA это не новость. Мы уже обсуждали данный вопрос. В правилах всё четко прописано, я уверен, что наша система полностью соответствует регламенту.

Ранее, во время утренней сессии второго дня предсезонных тестовых заездов в Барселоне было обнаружено, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон двигает рулевую колонку на прямых,после чего меняется угол развала и схождения колес. Это вызвало подозрения в нарушении командой регламента «Формулы-1».