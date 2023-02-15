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Технический директор «Мерседеса»: «Мы не питаем иллюзий, команда начинает сезон, не являясь фаворитом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот поделился мнением о новом болиде команды на сезон-2023.

«Мы не питаем иллюзий и понимаем, что нам будет очень тяжело. Мы начинаем сезон, находясь позади, мы не являемся фаворитами. С учетом результатов за последние десять лет для нас это непривычная ситуация, но мы в полной мере сосредоточены на своей работе, чтобы постараться выполнить ее как можно лучше. Я был впечатлен отношением команды.

Мы считаем, что в болиде W13 было много удачных решений, хотя некоторые моменты нам и правда не понравились. И в случае с проектированием W14 нужно было сохранить все хорошее от предыдущей машины и при этом исправить проблемные моменты. Это решение может удивить многих людей, но с учетом всех проведенных тестов мы не увидели причин отказываться от выбранной концепции», — приводит слова Эллиота The Race.

В «Мерседесе» не стали отказываться от концепта с боковыми понтонами минимального размера и пошли путем развития выбранного варианта. В сезоне-2023 за команду будут выступать Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 3 по 5 марта.

Формула-1
Мерседес
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