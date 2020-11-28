Сын Шумахера хотел провести первый сезон в «Формуле-1» в одной команде с Райкконеном

Пилот команды «Формулы-2» Prema Мик Шумахер рассказал, что хотел провести свой первый сезон в «Формуле-1» в одной команде с Кими Райкконеном.

— Я чувствую, что готов к «Формуле-1», — приводит GrandPX слова Шумахера. — Мы знали, что можем удачно выступить в этом году. «Альфа Ромео»? Было бы здорово выступать вместе с Кими Райкконеном, у него есть, чему поучиться. Тем не менее, в «Альфа Ромео» уже приняли решение.

Ранее в «Альфа Ромео» приняли решение не менять состав боевых пилотов на сезон-2021. Сообщалось, что Мик Шумахер, лидирующий в личном зачете «Формулы-2», близок к подписанию контракта с «Хаас».