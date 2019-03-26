Сын Михаэля Шумахера примет участие в тестах "Феррари"

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, примет участие в тестах в Бахрейне в составе двух команд Формулы-1 – "Феррари" и "Альфа Ромео".
20-летний немец 2 апреля сядет за руль "Феррари", а на следующий день протестирует новый автомобиль "Альфа Ромео". Это будет первый случай, когда Мик будет пилотировать современный болид Формулы-1.
– Я действительно с нетерпением этого жду, уверен, что это будет отличный опыт, – цитирует Мика Шумахера пресс-служба Ferrari. – Но сейчас я сознательно отгоняю все мысли о тестах в сторону, потому что я очень жду выступления в моей первой гонке Ф2 и хотел бы на 100 процентов сосредоточиться на предстоящем уик-энде.
.@SchumacherMick to drive the SF90 in Bahrain test https://t.co/heAIvQZUBt#SF90 #essereFerrari pic.twitter.com/rFFXPBZrkK– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 26 марта 2019 г.
It's official! 🔥 Mick Schumacher is set to complete a 2019 rookie test day for Alfa Romeo Racing in #Bahrain. The British Formula 2 driver Callum Ilott will also complete a day of testing in Barcelona. Welcome Mick! #AlfaRomeoRacing#GetCloser #SauberMotorsport #MickSchumacher pic.twitter.com/KUy75BWwm9– Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) 26 марта 2019 г.