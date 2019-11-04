Стюарды «Гран-при США» объяснили решение оштрафовать Квята

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовала документ, содержащий решение стюардов «Гран-при США», которые разобрали столкновение пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на финальном круге гонки.

«Стюарды изучили видеоповторы. Машина под номером 11 была впереди прямо перед апексом поворота, а машина под номером 26 «нырнула» внутрь, заблокировала колеса и подпрыгнула от бордюра, что «подвинуло» машину на внешнюю часть выхода из поворота и привело к столкновению», — гласит заявление.

Квят финишировал десятым, однако к его результату прибавили пять секунд, поэтому он откатился на 12-е место. Перес классифицирован десятым, а Кими Райкконен из «Альфа Ромео» — 11-м.