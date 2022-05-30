Стюарды «Гран-при Монако» отклонили протест «Феррари»

Стюарды «Гран-при Монако» отклонили протест, поданный «Феррари» из-за предполагаемого пересечения пилотами «Ред Булл» белой линии.

Racingnews365 сообщает, что стюарды посчитали протест необоснованным.

В «Феррари» считают, что пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес пересекли белую линию, выезжая с пит-лейн.

Если бы Перес и Ферстаппен получили пятисекундные наказания, то переместились бы в итоговой классификации гонки на третью и четвертую позиции, пропустив вперед как Карлоса Сайнса, так и Шарля Леклера.