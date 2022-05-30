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Сегодня, 07:12

Стюарды «Гран-при Монако» отклонили протест «Феррари»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Стюарды «Гран-при Монако» отклонили протест, поданный «Феррари» из-за предполагаемого пересечения пилотами «Ред Булл» белой линии.

Racingnews365 сообщает, что стюарды посчитали протест необоснованным.

В «Феррари» считают, что пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес пересекли белую линию, выезжая с пит-лейн.

Если бы Перес и Ферстаппен получили пятисекундные наказания, то переместились бы в итоговой классификации гонки на третью и четвертую позиции, пропустив вперед как Карлоса Сайнса, так и Шарля Леклера.

Источник: https://racingnews365.nl/breaking-verstappen-en-perez-niet-gestraft-na-gp-monaco
Формула-1
Ред Булл
Феррари
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