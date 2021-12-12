Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Стюарды «Гран-при Абу-Даби» завершили слушания по протестам «Мерседеса»

21:18
Макс Ферстаппен. Фото AFP
Макс Ферстаппен. Фото AFP
Теги:

Стюарды «Гран-при Абу-Даби» завершили слушания по протестам, поданным командой «Мерседес» на итоги «Гран-при Абу-Даби», сообщает в Twitter журналист Альберт Фабрега. Пока неизвестно, как скоро будет вынесено официальное решение.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл пообщался с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Кристиан Хорнер только что сказал мне, что решение еще не принято, однако он ожидает, что оно будет сегодня. Предполагаю, что проигравшая сторона в любом случае подаст апелляцию», — написал Брандл.

Для 24-летнего Макса Ферстаппена («Ред Булл») титул чемпиона мира «Формулы-1» стал первым в карьере.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Серега — крутой гитарист!» Судья Карасев летом выступит на рок-фестивале с Metallica
Суд Литвы признал сделку Inta с китайской компанией угрозой нацбезопасности
1
0