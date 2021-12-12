Стюарды «Гран-при Абу-Даби» завершили слушания по протестам «Мерседеса»

Стюарды «Гран-при Абу-Даби» завершили слушания по протестам, поданным командой «Мерседес» на итоги «Гран-при Абу-Даби», сообщает в Twitter журналист Альберт Фабрега. Пока неизвестно, как скоро будет вынесено официальное решение.

Ahora mismo los representantes de Mercedes y Red Bull salen de Reuni?n con comisarios FIA



Mercedes and Red Bull representatives finish FIA stewards hearing. pic.twitter.com/ZbqAf7XXEZ — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) December 12, 2021

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл пообщался с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Кристиан Хорнер только что сказал мне, что решение еще не принято, однако он ожидает, что оно будет сегодня. Предполагаю, что проигравшая сторона в любом случае подаст апелляцию», — написал Брандл.

Для 24-летнего Макса Ферстаппена («Ред Булл») титул чемпиона мира «Формулы-1» стал первым в карьере.