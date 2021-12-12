Стюарды «Гран-при Абу-Даби» завершили слушания по протестам «Мерседеса»
21:18
Стюарды «Гран-при Абу-Даби» завершили слушания по протестам, поданным командой «Мерседес» на итоги «Гран-при Абу-Даби», сообщает в Twitter журналист Альберт Фабрега. Пока неизвестно, как скоро будет вынесено официальное решение.
Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл пообщался с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.
«Кристиан Хорнер только что сказал мне, что решение еще не принято, однако он ожидает, что оно будет сегодня. Предполагаю, что проигравшая сторона в любом случае подаст апелляцию», — написал Брандл.
Для 24-летнего Макса Ферстаппена («Ред Булл») титул чемпиона мира «Формулы-1» стал первым в карьере.
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