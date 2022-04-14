Стул, на котором сидел Хэмилтон, продали в Малайзии

Недавно пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл посетили Малайзию по приглашению спонсора их команды, местной нефтяной компании Petronas.

Вскоре после отлета гонщика на местном сайте появилось объявление о продаже пластикового табурета с фотографией сидящего на нем Льюиса, пишет Says.com. В нем говорилось, что с тех пор предмет уличной мебели не мыли, и он «сохранил отпечаток пилота».

В объявлении указывалась цена в 2 тысячи 888 малайзийских ринггитов, что примерно равно 60 тысячам рублей. Вскоре после появления объявления лот был помечен как «продано».