Стролл вылечился от коронавируса и будет участвовать в «Гран-при Португалии»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл сообщил, что переболел коронавирусом, из-за чего не смог участвовать в «Гран-при Айфеля». На гонке в Германии канадца заменял Нико Хюлькенберг.

«Я сдал положительный тест на коронавирус после «Гран-при Айфеля». Сейчас я чувствую себя на все 100 процентов хорошо, и чувствую себя так с момента, как сдал отрицательный тест. Все было так: я приехал на «Нюрбургринг» сразу после того, как сдал отрицательный тест на вирус. Утром в субботу я начал чувствовать себя нехорошо, у меня ужасно болел живот. Следуя протоколу, я не покидал свой моторхоум и не входил в паддок. Я определенно не был готов участвовать в гонке, поэтому уехал домой в воскресенье утром. Вечером того же для я сдал тест на вирус, который оказался положительным. Я оставался на самоизоляции на протяжении 10 дней, к счастью, симптомы практически не проявились. Позавчера я сдал отрицательный тест. Теперь я чувствую себя в отличной форме и жду возвращения к команде на гонке в Португалии», — написал у себя в Instagram Стролл.

«Гран-при Португалии» пройдет с 23 по 25 октября.