Стролл, Сайнс и Хюлькенберг отделались предупреждениями за хаос в квалификации

Стюарды не стали наказывать штрафами участников скандальной квалификации «Гран-при Италии», сообщает F1i. После заезда на беседу с судьями были вызваны Лэнс Стролл, Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс, которые спровоцировали замедление пелотона в концовке третьего сегмента, чтобы воспользоваться слипстримом. Остальные пилоты занялись тем же, а в итоге семеро из них не успели начать быстрый круг до окончания времени квалификации.

— Стюарды изучили данные радиосвязи, повторы и телеметрию с машин, — говорится в решении судей. — Стролл признал, что замедлился, потому что хотел получить слипстрим для своего квалификационного круга. Он также указал, что другие пилоты с той же целью замедлились. Однако стюарды считают, что Стролл сыграл значительную роль в том, что машины собрались в опасную группу на последнем круге третьего сегмента. Судьи настоятельно рекомендуют ФИА как можно скорее разобраться с ситуацией.

Пока же Сайнс, Стролл и Хюлькенберг получили только предупреждения.