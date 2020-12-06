Стролл разочарован третьим местом, но рад за команду

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал свое выступление на «Гран-при Сахира». Он занял третье место. Победил его партнер по команде Серхио Перес

«Часть меня разочарована тем, что я только третий, — сказал Стролл в интервью после гонки. — Эстебан Окон смог после пит-стопа успешно атаковать меня. С другой стороны, я очень рад за команду. финишировать первым и третьим — это именно то, что нам нужно было. Борьба с Оконом? Я боролся за позицию, понимал, что шины уже прогреты. В итоге я ошибся на торможении».

В тройку лидеров также попал гонщик «Рено» Эстбан Окон, который стал вторым.