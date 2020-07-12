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Стролл не получит штрафа за инцидент с Риккьярдо

19:00
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Стюарды «Гран-при Штирии» не стали продолжать расследование инцидента между гонщиком «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом и пилотом «Рено» Даниэлем Риккьярдо в концовке гонки. Канадец атаковал австралийца по внутреннему радиусу, но широко вышел из поворота и выдавил представителя «Рено» на обочину, сообщает Autosport.

Cтюарды посчитали это обычным гоночным инцидентом. Таким образом, Стролл не получил наказания и сохранил за собой седьмую позицию. Риккьярдо останется на восьмом месте в итоговой гоночной классификации.

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