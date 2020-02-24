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Стролл назвал трассу в России самой скучной в «Формуле-1»

12:14
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл заявил, что считает «Гран-при России» самым скучным в календаре «Формулы-1».

— Какая трасса «Формулы-1» мне нравится меньше всего? Дайте подумать. Китай? Мне нравится Китай, там крутая трасса. Назову Россию. Не нравится эта трасса, она скучная, никаких скоростных поворотов, — цитирует Motorsport.com Стролла.

«Гран-при России» проходит в Сочи на трассе «Сочи Автодром» с 2014 года. В 2020 году гонка в Сочи состоится 27 сентября.

Стролл выступает в «Формуле-1» с 2017 года, он трижды принимал участие в «Гран-при России». 21-летний канадец дважды финишировал 11-м и один раз закончил гонку на 15-м месте.

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