Стоимость суперлицензии для Ферстаппена снизится

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сэкономит 300 000 евро на суперлицензии, позволяющей ему выступать в чемпионате мира 2025 года.

Стоимость суперлицензии для Ферстаппена будет ниже. Она включает в себя базовую выплату, а затем зависит от количества очков, которые гонщик заработал в предыдущем году — чуть больше 2300 евро за каждое очко.

В 2023 году Макс заработал рекордные 575 очков и заплатил за текущую суперлицензию около 1,3 млн евро. В этом году у него меньше очков — 437, поэтому лицензия на 2025 год будет стоить около 1 миллиона евро.

Вторая по стоимости суперлицензия у Ландо Норриса, он заплатит 876 000 евро — почти вдвое больше, чем год назад. Всего 20 гонщиков, получивших суперлицензию на участие в сезоне Формулы 1 2025 года, принесут FIA около 6,3 миллиона евро в виде лицензионных отчислений.