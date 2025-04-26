Стелла — о результатах Норриса: «Команда несет основную ответственность»

Руководитель «Макларен» Андреа Стелла заявил, что в последних результатах пилота Ландо Норриса виноват британский коллектив.

«Я считаю, что команда несет основную ответственность за то, чтобы исправить текущую ситуацию. Что касается Ландо, то самое важное — это его способность сохранять уверенность в своих силах и гибкость, несмотря на то, что мы пока не добились прогресса», — заявил Андреа Стелла в интервью GPblog.

После пяти гонок Норрис занимает вторую строчку в чемпионате с 89 очками, уступая своему партнёру по команде Оскару Пиастри, у которого 99 баллов.