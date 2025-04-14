Стелла: «Норрис справляется с трудностями на уровне чемпионов, а то и лучше»

Руководитель «Макларен» Андреа Стелла высказался о сложностях, с которыми пилот Ландо Норрис столкнулся в последних гонках.

«Я не раз видел, как профессионалы, включая чемпионов «Ф-1», сталкиваются с неидеальным поведением машины. Это всегда непросто, но Ландо справляется с этим не хуже, а порой даже изящнее, чем другие чемпионы, которых я наблюдал. Некоторые в прошлом охотнее перекладывали бы вину на команду или обстоятельства. Но Норрис иначе — он берет ответственность на себя, хотя мы понимаем, что часть проблем возникла из-за наших изменений в настройках.

Меня восхищает его подход: вместо того чтобы обвинять инженеров, он говорит: «Это моя задача, ребята». Такое отношение — редкость. Некоторые пилоты при первых же трудностях начинают критиковать команду, что вредит атмосфере. Ландо же создает здоровые отношения, и за это я ценю его как руководитель», — цитирует Стеллу motorsport.

На «Гран-при Бахрейна» Норрис занял третье место, в то время как его напарник Оскар Пиастри одержал победу.