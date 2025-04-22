Стелла: «Для подиума было критично не тратить время на борьбу с Хэмилтоном»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал прорыв Ландо Норриса с десятого стартового места на четвертое на «Гран-при Саудовской Аравии».

«Если вкратце Ландо совершил впечатляющий рывок. Мы долго думали над выбором шин и остановились на «хардах», рассчитывая на краткое окно, где смогли бы раскрыть потенциал машины. В пятницу Норрис показал лучший темп на длинных отрезках, и мы хотели дать ему возможность это подтвердить. В каком-то смысле стратегия сработала — все развивалось почти как в симуляциях.

Однако, на мой взгляд, для подиума было критично не тратить время на борьбу с Хэмилтоном. К тому же «Феррари» были быстры — их подиум заслужен, особенно учитывая их скорость в конце первого стинта. Это даже удивило: мы не ожидали, что «медиумы» окажутся настолько эффективны.

С другой стороны, это дало нам уверенность, что Ландо сможет сильно финишировать — так и произошло. Низкая деградация позволила ему опередить Расселла, но потерянные с Хэмилтоном круги и мощный темп Леклера оставили нас за чертой топ-3. Тем не менее, это ценные очки для чемпионата», — рассказал Стелла RacingNews365.