Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:19

Стелла: «Для подиума было критично не тратить время на борьбу с Хэмилтоном»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал прорыв Ландо Норриса с десятого стартового места на четвертое на «Гран-при Саудовской Аравии».

«Если вкратце Ландо совершил впечатляющий рывок. Мы долго думали над выбором шин и остановились на «хардах», рассчитывая на краткое окно, где смогли бы раскрыть потенциал машины. В пятницу Норрис показал лучший темп на длинных отрезках, и мы хотели дать ему возможность это подтвердить. В каком-то смысле стратегия сработала — все развивалось почти как в симуляциях.

Однако, на мой взгляд, для подиума было критично не тратить время на борьбу с Хэмилтоном. К тому же «Феррари» были быстры — их подиум заслужен, особенно учитывая их скорость в конце первого стинта. Это даже удивило: мы не ожидали, что «медиумы» окажутся настолько эффективны.

С другой стороны, это дало нам уверенность, что Ландо сможет сильно финишировать — так и произошло. Низкая деградация позволила ему опередить Расселла, но потерянные с Хэмилтоном круги и мощный темп Леклера оставили нас за чертой топ-3. Тем не менее, это ценные очки для чемпионата», — рассказал Стелла RacingNews365.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Читайте также
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Черчесов раскритиковал «Спартак», статистика россиян в команде — катастрофа
Мужчина утонул в колодце на даче в Новой Москве
Жителей Барсово эвакуируют после взрыва в Киржачском районе Владимирской области
В Алматы умерли два участника полумарафона
«Муж говорил: Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». Интервью с Татьяной Овечкиной
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ред Булл» не будет обжаловать штраф Ферстаппена в Джидде

Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если не попадет в топ-2 к летнему перерыву

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости