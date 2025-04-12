Стелла: «Решения команды могут не понравиться одному из пилотов»

Глава «Макларен» Андреа Стелла объяснил спорные стратегические выборы команды, признав, что отсутствие явного лидера в команде имеет свои минусы.

«Два высококонкурентных пилота — это преимущество. В долгосрочном плане это выгоднее, а именно такой подход нам и нужен.

Порой решения команды или ход гонки могут разочаровать одного из них. Мы отлично это осознаем. Мы даже не говорим «если это случится» — мы говорим «когда это случится», потому что понимаем: избежать таких ситуаций сложно. Но мы, как команда, принимаем это — Ландо и Оскар тоже это понимают», — заявил Стелла RaceFans.

На данный момент первое место в общем зачете пилотов занимает пилот «Макларена» Ландо Норрис с 62 очками. Следом за ним идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с 61 очком. Третье место занимает Оскар Пиастри, также пилот «Макларена», у него 49 очков.