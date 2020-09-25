Бывший руководитель «Феррари» Доменикали станет главой «Формулы-1»

Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали станет главой «Формулы-1», информирует пресс-служба «Королевских гонок». С 2017 года «Ф-1» руководит Чейз Кэри. Он останется в серии на другой должности.

Доменикали присоединился к «Феррари» в 1991 году и в 2007 году сменил нынешнего президента ФИА Жана Тодта на посту руководителя команды. Доменикали возглавлял Скудерию до 2014 года. В настоящий момент менеджер является боссом «Ламборгини».