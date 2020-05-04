Старт сезона в «Формуле-1» может состояться 5 июля

Стала известна предполагаемся дата возобновления сезона в «Формуле-1». Его старт был отложен из-за пандемии коронавируса. Планируется, что первая гонка состоится 5 июля в Австрии, последняя — в середине декабря в Абу-Даби, сообщает Motorsport.

«Формула-1» должна приехать в Северную Америку в конце октября для проведения этапов в Остине (США) и Мехико (Мексика). Предполагается, что тогда же могла бы пройти и гонка в Канаде. Однако, фактором против такого расписания может выступить погода, так как во второй половине осени в Монреале часто случаются заморозки.

По последним данным, в мире зарегистрирован 3 494 671 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 246 475 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 114 898 человек выздоровели за время пандемии.