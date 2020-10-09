Старт первой практики «Гран-при Айфеля» отложен из-за дождя
Начало первой сессии свободных заездов «Гран-при Айфеля» отложено из-за погодных условий.
Над трассой «Нюрбургринг», где проводится этап, поднялся сильный туман после дождя. В связи с тем, что медицинский вертолет не сможет подняться в воздух в случае необходимости, старт сессии перенесен на полчаса (с 12.00 мск до 12.30 мск). Если условия не изменятся, сессия будет вновь перенесена или отменена.
Отметим, что в первой практике «Гран-при Айфеля» в «Формуле-1» должны дебютировать Мик Шумахер и Каллум Айлотт. Шумахер должен провести сессию за рулем «Альфа Ромео», Айлотт — за рулем «Хааса».
FP1 will be delayed for at least 3??0?? minutes, due to the medical helicopter not being able to take off in these conditions#EifelGP ?? #F1 pic.twitter.com/g3soLiBzte— Formula 1 (@F1) October 9, 2020