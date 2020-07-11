Старт квалификации «Гран-при Штирии» перенесли

Организаторами было принято перенести старт квалификации «Гран-при Штирии». О старте команды предупредят за пять минут.

В Австрии снова испортилась погода: вновь полил сильный дождь.

The Safety Car is checking the track conditions ?



Q1 of today's Qualifying session has been delayed#AustrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/l4p5g8VHeF — Formula 1 (@F1) July 11, 2020

Ранее из-за сильного дождя организаторы отменили третью сессию свободных заездов в «Формуле-1» и досрочно завершили гонку «Формулы-3».

В «королевских гонках» составили три варианта формирования стартовой решетки гонки в Шпильберге на случай, если субботние заезды все-таки придется отменить из-за непогоды.