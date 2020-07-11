Старт квалификации «Гран-при Штирии» перенесли
11 июля 2020, 16:05
Организаторами было принято перенести старт квалификации «Гран-при Штирии». О старте команды предупредят за пять минут.
В Австрии снова испортилась погода: вновь полил сильный дождь.
Ранее из-за сильного дождя организаторы отменили третью сессию свободных заездов в «Формуле-1» и досрочно завершили гонку «Формулы-3».
В «королевских гонках» составили три варианта формирования стартовой решетки гонки в Шпильберге на случай, если субботние заезды все-таки придется отменить из-за непогоды.
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