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Старт квалификации «Гран-при Штирии» перенесли

11 июля 2020, 16:05

Организаторами было принято перенести старт квалификации «Гран-при Штирии». О старте команды предупредят за пять минут.

В Австрии снова испортилась погода: вновь полил сильный дождь.

Ранее из-за сильного дождя организаторы отменили третью сессию свободных заездов в «Формуле-1» и досрочно завершили гонку «Формулы-3».

В «королевских гонках» составили три варианта формирования стартовой решетки гонки в Шпильберге на случай, если субботние заезды все-таки придется отменить из-за непогоды.

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